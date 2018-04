Çocuklarımız hatrına

Yazarımız Emre Tilev'in bugünkü yazısı. Celallenme… Hele bir dur.

Ama iyi dinleyerek dur.

Birileri artık dur diyor bu olaylara.

Her yerden sesler ciddi ve çözüme yönelik yükseliyor.

Hadi o zaman yapalım şu işi yok edelim futboldaki bu zararlı parazitleri.

Bu ülkede yıllardır hep aynı yaklaşıma dur diyen birileri çıktı işte.

“Sen bana bunu yaptın, bende sana…”

“Bu bize de olmuştu ama böyle değil.”

“Bak bizde çalınmayan düdük onlarda çalındı.”

Standart yok. Eşleşme yok. Ortak buluşma yok.

Ama asıl önemli olan verilen tüm kararlarda beklenen;

Saha içinde hakem ile,

Saha dışında kurullar kurumlar ile,

Hukukun spor bakışında aranan tek anlayış,

Eşitlik.

Ve karar adaletin terazisinde ne ince ayara göre veriliyor olsa da;

Taraf olduğumuz için hep aynı söylev,

Haksızlık.

Daha ileri gidenlerde, küfür.

Daha ilerisinde kavga,

Sonuç;

Ahlak yoksunu anlayışımızın tavan yaptığı süreç.

Her kişinin birbirini suçladı vicdanın delik deşik olduğu yaşanmışlıklar.

Mağdur ile suçlunun aynı kefede tartışıldığı durumlar.

Ve bazen “yok artık bu kadar olmamalı” dediğimiz bakışlar.

Sarsıntılar artık futbolda deprem gibi.

Yıkıyoruz bu yüce mabedi.

Futbol denen bizim de içinde yaşadığımız evi yakıyoruz çıkarlarımız adına.

Yazık.

Bu markayı değersiz kılmak kime ne fayda sağlayacak.

Ekmeğim bu benim. Alın terim.

Çocuğumun nafakası.

Medya olarak, futbolcu olarak ve bu işten para kazanan her kimsek ortak aklı bulmalıyız.

Birileri ekmeğimize saldırıyor.

Bugün en büyük en güzel ve dünyada tek bayram armağan edilen bu ülkemin çocuklarına ne diyeceğiz.

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramını kutlayan evlatları öfke ve küfür ile mi spora çekeceğiz.

Onlara ne anlatacaksınız spor adına.

Koltuklarınızın ne kadar önemli olduğunu mu kulüp başkanları…

Başarıya giden her yolda her şey mubah mı futbolcu kardeşim…

Hakem dostlar adalet pazarda değil vicdanda büyür.

Medyadaki can dostlarım kalemlerimizin bedeli patronlarımız tarafından ödenir, saygınlık ile.

Ekranlardaki sesimize güç veren özgünlüğümüz ve aklımızdır.

Artık yeter diyenlerin sayısı artsın,

Çocuklara bu güzel bayramda armağanımız olan gelecek daha aydınlık kalsın.

Yoksa ahlak kaybı, ülkenin temel yapısını sarsan büyük depremin ta kendisi olacak.

YA YAPALIM-YA YAPALIM EL BİRLİĞİ İLE SEVGİYİ AŞILAYALIM.