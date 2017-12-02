BEŞİKTAŞ MI GALATASARAY MI

Yazarımız Emre Tilev, Beşiktaş - Galatasaray derbisini analiz etti. En son yazacaklarımızı şimdi yazalım…

Beşiktaş kazanır.

Taktik anlamda oyunu okuma becerisi yardımcılarda olacak.

Ayhan mı oyunu okuyacak,

Yoksa Tamer Tuna gittikten sonr5a o boşluğu dolduramayanlar mı

Bence oyunu kim iyi organize ederse o kazanacak

Beşiktaş burada öne çıkacak,

Taraftar ezici üstünlüğü ile takımı itecek,

Hamle sıkıntısı olan derbi sorunlusu Tudor eğer kontrolsüz olursa

Bir –İki değil beş yar.

Talisca hızlı,

Cenk formda,

Babel çok hareketli.

Serdar sorunlu,

Maicon ağır,

Mariano dönemiyor.

Stoperler evlere şenlik.

Savunma zaafları çok olan ve körüne bastıran bir takım,

Beşiktaş önünde dağılır.

Başakşehir 5 kez geldi 5-1 aldı.

Bu oyun tarzı Anadolu takılarına söker de,

Beşiktaş’a?

Aynı oyun çift forvet,

Kontrolsüz çıkış,

Ağır savunma,

Göbekte top ve pas oranında düşüş,

Yabancı sevdası,

Manisa maçından beter olur.

Tudor mu?

Güneş mi?

Derbinin kaderi onlarda.

Futbolcu8lar bugün için bence onların rotasında.

O yüzden Beşiktaş alır..3-1

