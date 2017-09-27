Zam var sözleşme yok

Gazetemizin yazarlarından eski hakem Deniz Çoban, TFF'nin düzenlediği hakem ücretlerini değerlendirdi. TFF, Süper Lig hakemlerinin maç ücretlerini 5.750 TL’den 10 bin TL’ye çıkarttı. Bununla birlikte profesyonel hakemlik de rafa kalktı. Artık hakemlere sözleşme üzerinden sabit ücret ödenmeyecek.



TFF 2017-2018 sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcilerin ücretlerini açıkladı... Yeni ücret talimatına göre Süper Lig’de görev yapan hakemlerin maç ücretlerinde yüzde 74 artışa gidildi. Geçtiğimiz yıl yönetilen bir Süper Lig maçından 5.750 TL ücret alan hakemler, bu sezon itibariyle 10.000 TL alacaklar. Geçtiğimiz sezon Yardımcı hakemler ise Süper Lig’de görev yaptıkları her maç için 3.000 TL alırken, bu sezon yüzde 47 artışla 4.400 TL kazanacaklar. 4. hakem ücretleri ise 2.200 TL’den 3.000 TL’ye çıktı. Gözlemciler ise 1.210 TL yerine 1.330 TL kazanacak.



Alt liglere yüzde 10



Alt liglerde görev yapan hakem ve gözlemci ücretlerine isa sadece yüzde 10 artış yapıldı. Ayrıca Süper Lig maçlarında görevlendirilen hakem ve gözlemcilere, bu ücretlere ek olarak 765 TL harcırah ödenecek. Seyahat giderleri de TFF ye ait olacak. Geçtiğimiz yıl profesyonel sözleşme imzalayan hakemler 13.000 ila 20.000 TL, yardımcı hakemler ise 4.000 TL ile 6.000 TL arasında maç ücretlerine ilaveten kariyere göre değişen miktarlarda maaş alıyorlardı.



Profesyonellik bitiyor



Yeni ücret talimatında Süper Lig hakemlerine ve yardımcı hakemlerine yapılan bu yüksek oranlı artış, ‘acaba profesyonel hakemlerin maaşları kalkacak mı?’ sorularını da beraberinde getirdi. Çünkü bu sezon için hakemlerin alacakları maaşlarla ilgili bir sözleşme yapılmadı ve ücret talimatında alacakları maaşlara ilişkin bir detaya yer verilmedi. Geçen sezon sözleşmeler sadece 1 yıl için imzalanmıştı.