Yeterli değil Yazarımız Deniz Çoban, derbinin hakemi Ali Palabıyık’ı yorumladı:

Maçın hakeminin Ali Palabıyık olacağını 15 Aralık Perşembe günü söylemiştim. Yani daha 15. hafta maçları oynanmadan ve o haftanın hakem performanslarını izlemeden.



Bu maçın hakemini bir hafta önce tahmin etmiş olmam; benim çok yetenekli bir yorumcu olduğumun değil, görevdeki Merkez Hakem Kurulu’nun hakem kadrosunu daha ligin 16. haftasında tükettiğinin ispatıdır!

Ali Palabıyık son yılların en çok gelişim kaydetmiş hakemi. Türkiye’de ve Avrupa’da yönettiği maçlardaki başarı ortalaması çok yüksek...



İnşallah bir aksilik olmazsa Haziran ayında UEFA’da 1. kategariye terfi edeceğini ve Avrupa Ligi maçlarının müdavimi olacağını tahmin ediyorum.



Tabii ki; Ali Palabıyık, bu hafta sonu oynanacak maçın altından kalkacak birikim, yetenek ve kariyere sahiptir ancak hakem atamasındaki temel prensip şudur: “En önemli maça, en formda hakemi atamak”. Oysaki Palabıyık’ın son haftalardaki performansı SOS veriyor ve son haftalardaki performansını bu maçta da sürdürecek olursa; maçın sonu hakem açısından pek aydınlık görünmüyor.