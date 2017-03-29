Video hakem de insan! Hakem yorumcumuz Deniz Çoban, video hakem uygulamasıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Video hakemlik gündemimizden hiç düşmüyor. “Video hakem (VAR) gelecek, dertler bitecek!” gibi bir hava esiyor. Bir konuyu atlamayalım. Video hakemler de her pozisyonu doğru bir şekilde çözemeyecek. “Hakem de insan, hata yapar” diyoruz ya, video hakemler de insan olacak, hatırlatırım.



Hakemlerin haberi yok



Daha önce Mart ayında denenmeye başlayacağı duyurulan sistem, henüz başlayamadı. Pazar akşamı en yetkili ağızdan “Nisan’da başlıyoruz” cümlesini duyduk. Anlaşılan henüz hangi ligde ve hangi sıklıkta deneyeceğimiz belli değil. Denemeye başlanacak olması, sistemin emeklemeye başlaması anlamına geliyor. Çünkü IFAB’ın bu konuda vereceği izin, tespitlerin kayda alınmasına dayalı. Sadece hakem hataları tespit edilecek ve bu kayıt altına alınacak. Sahadaki hakemin bundan haberi olmayacak.



Seneye başlamaz



IFAB bu denemeleri takip edecek. Görüntü bulma, izleme, karar verme sürelerini ve yetilerini kontrol edecek. “Siz bu aşamayı başarıyla geçtiniz” derse ancak o zaman sistem sahada denenmeye başlanacak. Oysa ki ligimiz 9 hafta sonra bitiyor. Dolayısıyla “önümüzdeki sezon bu sistemi hayata geçireceğiz” açıklamaları bana çok gerçekçi gelmiyor. Daha yememiz gereken çok fırın ekmek var ancak henüz biz fırını yakamadık bile.

