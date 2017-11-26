Penaltıları atladı!

Gazetemizin yazarı Deniz Çoban, Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasındaki pozisyonları yorumladı... Dün gece Göçek, hatalarla dolu bir maç yönetti. Mücadeleye kötü başlayan Göçek; 5’te Latovlevici’ye, 8’de Selçuk’a, 45’te Ndiaye’ye göstermesi gereken net sarı kartları göstermedi. 37’de Tzavelas’ın Maicon’a faulünde ise sarı kart yeterliydi, bu pozisyonda Göçek yanılmadı. 53’te Belhanda, Aytemiz Alanya ceza sahasına Welinton tarafından düşürüldü. Pozisyon net bir şekilde penaltıydı ama hakem ‘devam’ dedi. 62’de ise Aytemiz Alanya hücumunda Serdar Aziz ceza sahasında Gassama’nın ayağına bastı. Net bir şekilde Aytemiz Alanya lehine penaltı verilmesi gerekirken, Göçek yine ‘devam’ dedi. 80’de ise Emre Akbaba’nın Ndiaye’ye faulü aynı zamanda sarı kartı gerektiriyordu. Emre’nin sarı kartı vardı ancak Göçek ikinci sarı kartı çıkartıp Emre’yi oyundan atmadı.