Ofsayt kararı yanlış

Hakem hocamız Deniz Çoban, Fenerbahçe - Antalyaspor maçındaki hakem yönetimini ve tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Maçın 23. dakikasında hakem ekibi önemli bir yanlışa imza attı. Son olarak Antalyalı oyuncunun topla oynadığı pozisyonda Fenerbahçeli oyuncuya ofsayt bayrağı kalktı. Hakem de bu yanlışa uyarak golü iptal etti.



Burada sorumluluk sadece yardımcı hakemde değil aynı zamanda hakemdeydi. Hakem de rahatlıkla Antalyalı oyuncudan topun direğe gittiğini görecek konumdaydı. 42 ve 50. dakikalarda Fenerbahçe’nin penaltı beklediği iki pozisyonda da hakemin kararının doğru olduğunu düşünüyorum.