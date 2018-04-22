Ofsayt bayrağı yanlış kalktı

Hakem hocamız Deniz Çoban, Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray mücadelesindeki kararları değerlendirdi... Dünkü maçta hakem ekibi iki kritik pozisyonla karşılaştı. İlki Alanyaspor lehine verilen penaltı idi. Serdar Aziz rakibinin arkasında kalmasına rağmen topa vurmak için ayağını savurdu ancak topa vuramadı. Savurduğu ayağının sağ üst baldırıyla da rakibini dağıttı. Dolayısıyla penaltı kararı doğruydu.



Bir diğer kritik karar ise Alanyaspor atağında Dauglas’a kalkan ofsayt bayrağıydı. Pozisyonun devamında Dauglas’ı Muslera ceza sahasında düşürdü. Ofsayt bayrağı kalkmamış olsa, hakem bu harekete penaltı düdüğü çalmalıydı.



Ofsayt pozisyonu çok kritikti ve bence pozisyonda ofsayt yoktu. Burada bayrak kalkmamış olsa ve hakem penaltı düdüğünü çalsa, Muslera sarı kart görecekti. Kırmızı olmazdı. Çünkü değişen kurallara göre, penaltı verildiğinde topla oynama niyetiyle yapılan müdahalelerde artık kırmızı değil sarı kart gösteriliyor.