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Kalkavan dengeyi bozmadı

27.11.2017

Gazetemizin hakem hocası Deniz Çoban, Antalyaspor-Fenerbahçe maçının hakemi Mete Kalkavan'ı değerlendirdi.

Dün akşam Antalya’ da oynanan maç, baştan sona centilmence geçti. Oyuncular hakemle uğraşmak yerine futbol oynamayı tercih etti. Mete Kalkavan da, ekibiyle birlikte oyunun dengesini bozacak kararlar vermedi.

Gösterdiği sarı kartlar doğru olmakla birlikte, 17. dakikadaki Skrtel-Maicon mücadelesinde çıkartmadığı sarı kart maçtaki ender hatalarından biriydi. Janssen-Charles ikili mücadelesinde penaltı beklentileri gereksizdi, devam kararı doğru idi.

Bu maçta dikkatimi çeken tek husus; Kalkavan’ın, Charles’a gösterdiği sarı karttan hemen sonra Charles’a sırtını dönmesiydi. Daha birkaç hafta önce aynı diyalog Caner ile arasında geçmiş, olanlar da olmuştu. Kalkavan’ın ders almamış olması çok ilginç.


 

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