İki kritik hatası var

Hakem hocamız Deniz Çoban, Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının hakemi Halis Özkahya'nın performansını değerlendirdi. Maçın 42. dakikasında Murat, Quaresma’ya faulü sebebiyle sarı kart gördü. Kartın rengi sarı değil, kırmızı olmalıydı. Murat uzak mesafeden, hız alarak, ayağı dizden gergin ve kramponun çivileri Quaresma’ya dönük, yaralayıcı ve acımasız bir müdahalede bulundu.



Kırmızı kartı gerektiren bütün kriterler mevcuttu. Pozisyonda Murat’ın topla oynaması, muhtemelen Özkahya’yı yanılttı. 67’de Pereira-Vida kafa topu mücadelesinde, Pereira’nın kolu Vida’nın yüzüne geldi. Karar Beşiktaş lehine penaltı olmalıydı ve Pereira sarı kart görmeliydi. Ancak Özkahya ‘devam’ dedi. Maçı Beşiktaş’ın kazanması da, hakemin tartışılmasının önüne geçti.



