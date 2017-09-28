Çok yöneten çok kazanır

Yazırımız Deniz Çoban, hakemlerle ilgili yapılan yeni maaş düzenlemesinin perde arkasını yazdı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Süper Lig hakemlerine yapmış olduğu yüzde 74’lük zammın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Yapılan bu yüksek oranlı artışın ilk nedeni, 3 yıldır Süper Lig hakemlerinin maç ücretlerine zam yapılmıyor olması. Hakemler yaklaşık 3 yıldır yönettikleri her maç için 5.750 TL ücret alıyorlardı. Bu ücret Avrupa’nın ileri gelen futbol ülkeleriyle karşılaştırıldığında hayli geride kalmış bir ücretti. Yaklaşık 2400 Euro’ya kadar yükseltilen hakem ücretleriyle, bir anlamda hakemlerin Avrupalı meslektaşlarının aldığı ücretle mesafenin biraz olsun kapanması hedeflendi.



Hakları kayboluyor



Türkiye 3 yıl önce sözleşmeli hakemliğe ilk adım attığında, hakemlerin sosyal haklar bakımından çok daha fazla avantajları vardı. Aradan geçen 3 yılık sürede sözleşmelerinde bulunan birçok hakkı kaybettiler. Önce sosyal güvenceleri ellerinden alınan sözleşmeli hakemlerin, yıl boyu aldıkları maaşları önce 10 aya, daha sonra da 9 aya düşürülmüştü. Bu düzenlemeyle biraz olsun onların gönlü alınmaya çalışılmış gibi görünüyor.



13-20 bin TL arasında...



Uzun zamandır sözleşmeli hakemlerin aldıkları maaşların kaldırılacağı konuşuluyordu. Federasyon kaynaklarından alınan bilgiye göre maaşların kaldırılması söz konusu değil. Kariyere göre 13 bin, 17 bin, 20 bin şeklinde ödenen maaşlarda yüzde 15-20 oranında bir indirime gidilecek. Yakın zamanda hakemlere sözleşmeler imzalatılacak. Maç ücretinin arttırılması ve maaşın düşürülmesinde hedeflenen ise, performansa dayalı bir gelir sistemini oturtmaya çalışmak. Performansı yüksek olup daha çok maç yöneten hakem daha fazla para kazanacak.



Testi geçemeyen yandı



Yeni yapılacak sözleşmelere göre atletik testlerde başarısız olan hakemlere, maaş ödenmeyecek. Bir sonraki atletik testi koştuklarında tekrar maaş almaya başlayacaklar. Şu an Süper Lig hakem kadrosunda bulunan Volkan Bayarslan sezon başı yapılan atletik testte başarısız olduğu için TFF’den aldığı ücret kesilmiş durumda.



Geçtiğimiz yıl; 180 bin TL sözleşme karşılığı maaş, yönettiği maçlardan ise 156 bin TL, toplamda 336 bin TL ile sezonun en çok kazanan hakemi Mete Kalkavan olmuştu. Yeni sistemde Mete Kalkavan’ın toplam maaş kazancı 150 bin TL’ye düşse de yönettiği 25 maçın karşılığında alacağı ücret 106 bin TL daha artmış olacak. Dolayısıyla Kalkavan geçtiğimiz yılki performansı yakalayacak olursa, yeni sistemde kazancı 412 bin TL olacak.