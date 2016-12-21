Anadolu’da hakem fırtınası! Yazarımız Deniz Çoban, bu hafta Süper Lig'de yapılan hakem hatalarını değerlendirdi.

Bu hafta maçlar tamamlandıktan sonra programlarda hiç hakem konuşulmadı. Hakem kararları hakkında açıklama yapan tek bir yöneticiyle karşılaşmadık. Hakemler açısından başarılı bir hafta geride kaldı(!) Aslında kazın ayağı hiç de öyle değil! Türkiye’de sistem 4 büyük takım üzerine kurulu. Onlardan ses çıkmazsa diğer takımların canı cehenneme! MHK açısından da durum böyle. Dört büyük takımın maçında problem olmasın, gerisi hikâye...



Karabük’te hatalarla dolu maç...



Karabükspor-Konyaspor maçında Alper Ulusoy; göstermesi gereken 4 sarı kartı göstermezken, 2 yanlış sarı kart gösterdi. Hangi oyuncu kart görse cezalı duruma düşecekti, kim gördü cezalı duruma düştü, bilmiyoruz! Bilmemiz de gerekmez(!) zaten. Bildiğimiz net bir şey var; Dany 55. dakikada ikinci sarı karttan atılmalıydı, atılmadı sahada kaldı. Bakın Kural Kitabı madde 5, sayfa 47, “Bir seyirci oyunu etkileyen bir düdük çalarsa, oyun durdurulur ve hakem atışı ile tekrar başlatılır” diyor. Yoruma açık bir durum yok. İfade çok net! Konyaspor’un golünde tribünden düdük sesi geliyor, oyuncular duruyor ancak hakem oyuncuları oynamaları yönünde teşvik ediyor. Bunu göğsünde FIFA kokartı taşıyan bir hakem yapıyor. Bu inanılması güç ve çok büyük bir hata... Karabükspor 1 puanı yeterli görüp, kural hatası var diye federasyona müracaatta bulunmadı, hakemler rahat bir nefes aldı!

Ya diğer maçlar!



Gelelim Gaziantepspor-Rizespor maçına. Kweuke, rakibi Elyasa’nın baldırına bastığı pozisyonda oyundan atılsa Rizespor 30. dakikada 10 kişi kalacak. Maç sonucu Gaziantepspor-Rizespor: 1-2. Gaziantepspor ateş hattında! Aynı maçta son dakika Oboabona’nın atılışına ne demeli? Oboabona kendisine kafa atan ya da daha yumuşak ifadeyle “kafa atmaya teşebbüs eden” Ghilas’a gösterdiği tepki nedeniyle oyundan atılıyor. Oboabona’nın iki sarı kartını toplasan bir sarı kart etmez ama ona kafa atan Ghilas oyunda kalırken, kafayı yiyen Oboabona kırmızı kart görüyor. Herhalde “Neden dayak yedin?” cezası kesiliyor!



Bursaspor-Antalyaspor maçı 2-1 bitti. Bursaspor’un ikinci golü öncesi Jorquera, Antalyalı Zeki Yıldırım’a faul yaparak topu kazandı ve devamında Bursaspor’un golü geldi. Antalya tek gol farkla mağlup oldu. Yukarıdaki hatalara; Alanyaspor-Akhisarspor maçında (sonuç 0-0) 80. dakikada Alanyalı Suley’in elle oynamasında verilmeyen penaltıyı da ekleyelim.



Büyük takımın yanında ol!



Bunca hataya rağmen Anadolu sesini duyuramıyor. MHK de hiçbir kritere bağlı kalmaksızın tepkiye göre atama yapıyor. Büyük takımlara hoş görünmeye çalışıyor. Son haftalardan tek bir örnek vereyim. Kayserispor-Trabzonspor maçında Serkan Çınar 3 Kayseri penaltısını vermedi. Hiç durmadan maç almaya devam etti. Galatasaray-Bursaspor maçında Galatasaray’ın penaltısını vermeyen Barış Şimşek ise; 3 lig, 2 kupa haftası olmak üzere 5 haftadır maç alamıyor.



Atama kriteri nedir?



Son üç sezondur hakem ve gözlemcilerden takım elbise beden ölçüleri ve ayakkabı numaraları alınıyor. Yeni kıyafet vermek için bu ölçülerin alındığını düşünüyordum ki, yanıldığımı fark ettim! Hakem ve gözlemci atamalarında standart yok diyordum ya, meğer varmış(!) Ayakkabı numarasına göre atama yapılıyormuş!



Elbiseler ütü tutmuyor



Şaka bir tarafa... Sayın Servet Yardımcı ve Sayın Cengiz Zülfikaroğlu’na sesleniyorum. 3 yıldır hakem ve gözlemciler aynı kıyafetlerle TFF’yi temsil ediyorlar. Geçenlerde havaalanında hakem arkadaşlarımla karşılaştım. Ben hakemliği bırakmadan 2 yıl önce verilen takım elbiseler vardı üzerlerinde. Artık elbiseler ütü dahi tutmuyormuş! Eminim bundan haberiniz dahi yoktu. Söylenmezse nereden haberiniz olacak ki?

