Öp Talisca'nın alnını

Gazetemiz yazarlarından Ali Ece, Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendiği maçı değerlendirdi. Vodafone'daki tribünlerde her zamankinden de daha fazla pozitif enerji vardı. Ancak Negredo'nun fırsatçı vuruşunda gelen kolay golden sonra maç 1-1 olana kadar geçen sürede Beşiktaşlı futbolcularda o enerjinin yarısı bile yoktu. İç saha maçı için fazla temkinliydiler. Oynamaya oynamaya paslanan Vida'nın titrekliği, pozisyonu doğru okuyamaması yenilen gole sebep oldu. Fabri kadar iyi kaleci de o pozisyonda daha iyisini yapabilirdi.



Beşiktaş 2. yarıya adeta yenilenmiş enerjiyle başladı. Özellikle Gökhan Gönül girdikten sonra Beşiktaş daha da yüklendi. Ancak dakikalar ilerledikçe hız ile telaşı, havadan pas ile şişirme ortaları birbirine karıştırdı. Yeni Malatya eski İBB gibi kapandı. Chebake karşısında yine zorlanan Babel, Beşiktaş formasıyla ilk kez bu kadar kötü oynadı. Lakin Talisca çok ekstra bir oyuncu. 2. forvet ile ofansif merkez ortanın harmanı olarak maça başlayan Brezilyalı, Beşiktaş yüklendikçe gezgin santrfora dönüştü. Devler Ligi'nde attığı gollerin bir benzerini attı. Devler Ligi'nde olmasa da seneye Devler Ligi'ne katılabilmek için dev bir goldü. Talisca varken Quaresma'nın gole çevirdiği frikiği de büyük özgüven eseri.



Gecenin sorusu: Murat'ın Quaresma'ya hareketi Almanya, Arjantin, İtalya, Brezilya, İngiltere başta olmak insanların futbol oynadığı her ülkede kırmızı kart. Bizim Türkiye'de neden değil?



Maçın olayı: Maç kadrosunu, golleri çocukların anons etmesi. Çocukların çizdiği futbol resimlerinin sergilenmesi. Her maç 23 Nisan ruhuyla oynansa ülkemizde futbol daha güzel olmaz mı?



Maçın starı: Talisca, Quaresma, Adriano, Medel, Gökhan Gönül çok iyi oynadılar ama maçın yıldızı anons yapan, resim çizen çocuklardı.



Kısa mesaj: Türk futbolunu geliştirecek en kilit hamle çocukların maça gitmesini sağlayacak ortam ve atmosferleri çoğaltmaktır.