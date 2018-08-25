Yamaç Paraşütü Mesafe Uçuşu Şampiyonası Denizli’de yapılacak

Türkiye Hava Sporları Federasyonunun faaliyet programında yer alan Yamaç Paraşütü Mesafe Uçuşu Şampiyonası’nın altıncısı 2-7 Eylül tarihlerinde Denizli’nin Çameli ilçesinde yapılacak.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 355 sporcunun başvuru yaptığı yarışmada gökyüzünde görsel bir şölenin gerçekleşeceğini söyledi.

Çameli Yaylacık Dağı pist alanının yarışmacılara uygun rüzgar koşulları sunduğunu anlatan Arslan, organizasyonda 39 ülkeden 120 yabancı sporcunun da mücadele edeceğini belirtti.

Arslan, "2013 yılında başlattığımız hava sporları serüveninde artık tüm dünyada tanınan merkezlerden biri haline geldik. İnşallah bu başarımızı önümüzdeki yıllarda daha geniş organizasyonlarla taçlandırmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

AA