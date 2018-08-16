Yalçın Koşukavak: Zor bir maç olacak

Yalçın Koşukavak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci haftasında konuk edecekleri İstanbulspor’u, eski takımı olması nedeniyle iyi tanıdığını aktararak, "Oradaki oyuncuları çok iyi tanıyorum. Onlar da beni çok iyi tanıyor. Dolayısıyla zor bir maç olacak ama Gazişehir Gaziantep’in şampiyon olmak gibi bir hedefi var. O yüzden kazanmalıyız. Bu iddia için kazanmak zorundayız." diye konuştu.

Yeni sezondaki ilk iç saha maçlarını oynayacaklarını hatırlatan Koşukavak, taraftarlarından destek beklediklerini kaydetti.

Öte yandan, İstanbulspor müsabakasının kendisi için ayrı bir heyecanı olduğunu da aktaran Koşukavak, şöyle konuştu:

"İstanbulspor’da çok güzel zamanlar geçirdim. Kulüpte önemli izler bıraktığımıza inanıyorum. İstanbulspor’a ilk gittiğimde çok da iyi olmayan bir tablo vardı. Galibiyet primi 400, beraberlik primi ise 200 liraydı. Öğle yemeklerinde makarna çıkardı. Şimdi ise çok güzel bir tesise sahipler. Halen tesisin birçok yerinde fotoğraflarım varmış. Orada çok sayıda genç ismi futbol camiasına kazandırdık. Dolayısıyla, benim için farklı yeri olan bir takımla karşı karşıya geleceğiz."

AA