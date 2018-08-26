Yalçın Koşukavak: Bir gol bulabilseydik farklı olabilirdi

Spor Toto 1. Lig’in üçüncü haftasında, sahasında Adana Demirspor’a yenilen Gazişehir Gaziantep’in teknik direktörü Yalçın Koşukavak, maç genelinde fazlasıyla efor sarf ettiklerini söyledi.

Koşukavak, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, iki şutlarının direkten döndüğünü, ofansif oyuncu anlamında takım kadrosunda problem olduğunu dile getirdi.

En az 1 veya 2 ofansif orta saha oyuncusu almayı düşündükleri aktaran Koşukavak, şunları kaydetti:

"Fazlasıyla efor sarf ettik, oyuna denge getirebilmek için. Bir gol bulabilseydik farklı olabilirdi. Bu mağlubiyeti hak etmedik. Maçın hakkı en kötü beraberlikti. Golü bulamayınca böyle skorlarla karşılaşabiliyoruz. İkinci yarıda ben Adana Demirspor’u sahada hiç görmedim."

Hakan Kutlu: "Büyük bir kenetlenme gösterdik"

Adana Demirspor’un teknik direktörü Hakan Kutlu, maça çok iyi başladıklarını ifade etti.

Maçta penaltı kaçırdıklarını anımsatan Kutlu, "3 dakika sonra golü bulduk zaten. Geçen haftaki mağlubiyete rağmen gerçekten büyük bir kenetlenme gösterdik. Bugün geçen haftanın biraz daha üstüne koyup, maçı kazandık." diye konuştu.