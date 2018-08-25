Yağız Gedik ile Ali Türkkan, Macaristan’da piste çıkacak

Borusan Otomotiv Motorsport’un genç sporcuları Yağız Gedik ile Ali Türkkan, 1-2 Eylül tarihlerinde Macaristan’ın Hungaroring pistinde düzenlenecek GT4 European Series 5. ayak yarışında piste çıkacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki Yağız ile 18 yaşındaki Ali, 50 katılımcı arasında podyumda yer almak için mücadele verecek.

Almanya’da 15-16 Eylül tarihlerinde koşulacak 6. ve son ayak yarışı öncesinde Türk sporcular, silver kategoride ve takımlar sıralamasında 24. sırada bulunuyor.

AA