Wolfteam’e efsane güncelleme geliyor

Netmarble Türkiye’nin 30 milyonu aşan oyuncu sayısıyla Türkiye’nin en popüler FPS oyunu Wolfteam için bugün yayınladığı güncelleme ile kahramanların tahrip gücünü artıracak Efsane silahlar ekleniyor.

2 yeni efsane silah

Wolfteam’in yeni güncellemesi, oyunun en etkili silahları arasında bulunan Efsane kategorisinde 2 yeni silahı oyuna dahil ediyor. HKE417 Efsane Pro, güçlü ve hızlı saldırılar için ideal. Zaitsev Efsane Pro ise yüksek hasar ve isabet oranıyla öne çıkıyor.

Yeni Efsane silahların yanı sıra, yeni güncelleme ile 3 adet silah da güçlendiriliyor. Oyunun beğenilen silahlarından olan ELWRCI M6A2 Efsane Pro, Kar 98k Efsane Pro ve TUVV-2000 Elit silahlarının Hasar, Kafa Hasarı ve Kurt Hasarı oranları artıyor.

Kapadokya Haritasına özel giydirme

Bu güncellemeyle birlikte Kapadokya Haritasının Yıkım Modu, ASUS Wolfteam Ligi Mavi Sezon Finali’ni kutlamak amacıyla özel olarak giydiriliyor.