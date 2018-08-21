Wenger maçlara korumayla çıkmış!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’ı 22 yıl çalıştıran Arsene Wenger’in statlarda özel güvenlik tarafından korunduğu ortaya çıktı.

İngiliz basınında yer alan habere göre, artan terör tehdidi nedeniyle 2016 yılından itibaren 68 yaşındaki teknik adama bütün maçlarda koruma verildiği kaydedildi.

Haberde, 2014 yılında Arsenal’ın deplasmanda Stoke City’ye 3-2 yenildiği maçın ardından taraftarların tren istasyonundaki küfürlü saldırısının Wenger için kırılma anı olduğu iddia edildi.

Geçen sezon sonunda görevini bırakan deneyimli teknik adam, Arsenal ile biri namağlup olmak üzere 3 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşarken, 7 kez de Federasyon Kupası’nı kazandı.

AA