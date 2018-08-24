Cim Bom’un gözü Ada’da... Bafetimbi Gomis’i Al Hilal’e gönderen ve elinde Eren Derdiyok’tan başka santrfor kalmayan Galatasaray’ın, Danny Welbeck’i renklerine bağlamak için önünde engel kalmadı.

Finansal Fair Play dengesini büyük ölçüde sağlayan Sarı-Kırmızılılar, 27 yaşındaki golcüyü 1 sezonluğuna kiralamaya çalışıyor.

Arsenal’de bir türlü beklenen patlamayı yapamayan ve ligin ilk 2 haftasında süre alamayan İngiliz futbolcu için 3 milyon Euro kiralama bedelini gözden çıkarmış durumda.

Galatasaray ile Ada ekibi arasında pazarlıkların son sürat devam ettiği belirtiliyor. İlk 11 garantisi Welbeck’e Şampiyonlar Ligi’nde ilk 11 oynama garantisi veren Sarı-Kırmızılılar, yıldız futbolcuyla da anlaşma sağlamak üzere.

Tecrübeli forvetin, Galatasaray’ın teklifine sıcak baktığı ve artık detayların görüşüldüğü ifade ediliyor.

Buna karşın Galatasaray Yönetimi’nin gündeminde birkaç santrfor daha olduğu ve onlarla da görüşme yapıldıktan sonra son tercihin yapılacağı ifade edildi. Sözleşmesi bitiyor Bu arada Danny Welbeck’in Arsenal’deki kontratı bitiyor. Yani Ocak ayından itibaren kulüpler, İngiliz oyuncuyla görüşüp anlaşma sağlayabilecek. Bu da Welbeck’in sezon sonu bedavaya gidebileceği anlamına geliyor. İşte bu yüzden Arsenal, bonservis satışına daha sıcak yaklaşıyor. Galatasaray Yönetimi şimdi bu pürüzü aşmaya çalışacak.