Voleybol heyecanı Antalya’da başlıyor

Gloria Sports Arena’nın ev sahipliğinde düzenlenen Gloria Cup Volleyball yarın başlıyor.
Voleybol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Antalya Belek’te yapılacak turnuvada 2018 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Türkiye, Rusya, Azerbaycan ve İtalya bayan milli takımları mücadele edecek.
Türkiye’nin ilk maçını yarın saat 19.00’da Azerbaycan ile oynayacağı hazırlık kupası, 25 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.
Organizasyonda yer alan milli takımların kadroları ve turnuvanın maç programı şöyle:
- Türkiye
Pasörler: Cansu Özbay, Cansu Aydınoğulları, Çağla Akın
Pasör çaprazları: Meryem Boz, Ebrar Karakurt
Smaçörler: Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Şeyma Ercan, Saliha Şahin, Tuğba Şenoğlu
Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Beyza Arıcı, Zehra Güneş, Aslı Kalaç
Liberolar: Hatice Gizem Örge, Şebnem Simge Aköz, Aylin Sarıoğlu
- Azerbaycan
Pasörler: Shafagat Alishanova, Krystsina Yagubova
Pasör Çaprazı: Polina Rahimova
Smaçörler: Odina Aliyeva, Yelyzaveta Samadova, Natalya Mammadova, Jana Kulan, Anastasiya Bezsonova
Orta oyuncular: Olena Hasanova, Aynur Karimova, Ayshan Abdulazimova
Liberolar: Jeyran Imanova, Luliia Karimova, Bayaz Aliyeva
- İtalya
Pasörler: Ofelia Malinov, Alessia Orro, Carlotta Cambi
Pasör çaprazları: Paola Egonu, Serena Ortolani, Sylvia Nwakalor
Smaçörler: Lucia Bosetti, Miriam Sylla, Elena Pietrini, Anastasia Guerra, Camilla Mingardi
Orta oyuncular: Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sarah Fahr, Marina Lubian, Laura Melandri
Liberolar: Monica De Gennaro, Beatrice Parrocchiale
- Rusya
Pasörler: Evgeniya Startseva, Tatiana Romanova
Pasör Çaprazları: Nataliya Goncharova, Natalia Malykh, Iuliia Kutiukova, Anna Kotikova
Smaçörler: Natalia Krutkova, Irina Voronkova, Kseniia Parubets, Olga Biryukova
Orta oyuncular: Irina Koroleva, Irina Fetisova, Ekaterina Lyubushkina, Ekaterina Efimova
Liberolar: Daria Talysheva, Alla Galkina
- Maç programı
23 Ağustos Perşembe:
16.30 Rusya-İtalya
19.00 Türkiye-Azerbaycan
24 Ağustos Cuma:
16.30 İtalya-Azerbaycan
19.00 Türkiye-Rusya
25 Temmuz Cumartesi:
16.30 Azerbaycan-Rusya
19.00 Türkiye-İtalya
AA