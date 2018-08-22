Voleybol heyecanı Antalya’da başlıyor

Gloria Sports Arena’nın ev sahipliğinde düzenlenen Gloria Cup Volleyball yarın başlıyor.

Voleybol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Antalya Belek’te yapılacak turnuvada 2018 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Türkiye, Rusya, Azerbaycan ve İtalya bayan milli takımları mücadele edecek.

Türkiye’nin ilk maçını yarın saat 19.00’da Azerbaycan ile oynayacağı hazırlık kupası, 25 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.

Organizasyonda yer alan milli takımların kadroları ve turnuvanın maç programı şöyle:

- Türkiye

Pasörler: Cansu Özbay, Cansu Aydınoğulları, Çağla Akın

Pasör çaprazları: Meryem Boz, Ebrar Karakurt

Smaçörler: Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Şeyma Ercan, Saliha Şahin, Tuğba Şenoğlu

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Beyza Arıcı, Zehra Güneş, Aslı Kalaç

Liberolar: Hatice Gizem Örge, Şebnem Simge Aköz, Aylin Sarıoğlu

- Azerbaycan

Pasörler: Shafagat Alishanova, Krystsina Yagubova

Pasör Çaprazı: Polina Rahimova

Smaçörler: Odina Aliyeva, Yelyzaveta Samadova, Natalya Mammadova, Jana Kulan, Anastasiya Bezsonova

Orta oyuncular: Olena Hasanova, Aynur Karimova, Ayshan Abdulazimova

Liberolar: Jeyran Imanova, Luliia Karimova, Bayaz Aliyeva

- İtalya

Pasörler: Ofelia Malinov, Alessia Orro, Carlotta Cambi

Pasör çaprazları: Paola Egonu, Serena Ortolani, Sylvia Nwakalor

Smaçörler: Lucia Bosetti, Miriam Sylla, Elena Pietrini, Anastasia Guerra, Camilla Mingardi

Orta oyuncular: Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sarah Fahr, Marina Lubian, Laura Melandri

Liberolar: Monica De Gennaro, Beatrice Parrocchiale

- Rusya

Pasörler: Evgeniya Startseva, Tatiana Romanova

Pasör Çaprazları: Nataliya Goncharova, Natalia Malykh, Iuliia Kutiukova, Anna Kotikova

Smaçörler: Natalia Krutkova, Irina Voronkova, Kseniia Parubets, Olga Biryukova

Orta oyuncular: Irina Koroleva, Irina Fetisova, Ekaterina Lyubushkina, Ekaterina Efimova

Liberolar: Daria Talysheva, Alla Galkina

- Maç programı

23 Ağustos Perşembe:

16.30 Rusya-İtalya

19.00 Türkiye-Azerbaycan

24 Ağustos Cuma:

16.30 İtalya-Azerbaycan

19.00 Türkiye-Rusya

25 Temmuz Cumartesi:

16.30 Azerbaycan-Rusya

19.00 Türkiye-İtalya

AA