Siyah-Beyazlılar’da geleneksel bayramlaşma töreni, Kurban Bayramı’nın dördüncü gününde Vodafone Park’ta yapıldı. Törene, Başkan Fikret Orman ve üyeler katıldı.

Siyah-Beyazlılar, beklenmedik bir şekilde erken seçim kararı alan Başkan Orman’a ‘Büyük başkan’ tezahüratları ile destekte bulundu. Açılış konuşmasını yapan Orman, “Herkese iyi bayramlar diliyorum. Seneye de iyi günlerde buluşmayı Allah nasip etsin. Camiamıza bu zamana kadar hizmet etmiş büyüklerimizin de Allah mekanlarını cennet etsin” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından üyelerle uzunca bir süre sohbet eden Siyah-Beyazlılar’ın patronu, törene gelen isimlerle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.