Beşiktaş, Banvit forması giyen Gasper Vidmar ile ilgileniyor.

Sportando kaynaklarına göre transferde hız kesmeyen Beşiktaş, Banvit forması giyen Gasper Vidmar ile ilgileniyor.

Vidmar'ın Banvit ile önümüzdeki sezon için de sözleşmesi bulunuyor bu yüzden Vidmar ile ilgilenen takımların Banvit ile anlaşma sağlamaları gerek. Yüksek bedelli kontratı nedeniyle Banvit'ten ayrılma ihtimali olsa da, henüz bu konuda somut bir gelişme yok.

2008-09 sezonundan beri ülkemizde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Darüşşafaka formaları giyen tecrübeli uzun, son 3 sezonunu Banvit'te geçirdi. Banvit forması ile FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 18 maça çıkan 31 yaşındaki pivot, 12.1 sayı, 6.2 ribaund ortalamaları yakaladı. Basketbol Süper Ligi'nde ise 8.7 sayı ve 4.7 ribaund ortalamaları ile mücadele etti.

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