Sezonu 9 galibiyet ve 19 mağlubiyet ile kapatan sarı siyahlar, son olarak ligi üçüncü sırada tamamlayan 1907 Fenerbahçe ve ligin dominant lideri Royal Bandits ile karşılaştı. Bu iki karşılaşmadan istediğini alamayan BeykentUni YouthCREW, Doğuş Üniversitesi Aurora'dan sonra (eski ismiyle Team Aurora) lig düşen bir diğer takım olarak lig tarihinin kayıtlarına geçti.

25 Ağustos 2018 ve 26 Ağustos 2018 tarihlerinde TBF 2018 yolculuğu başlayacak. Çeyrek final serisinden başlayacak olan sürecin ilk ayağı, HWA Gaming ile Dark Passage arasında gerçekleşecek. Sürecin diğer ayağı ise 1907 Fenerbahçe ve lig düşmesi beklenen ancak lige adeta tutunarak kendisine çeyrek finalin kapısını açan Bursaspor Esports arasında tamamlanacak.