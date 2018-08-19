...Ve Negredo formayı kaptı

Sezon başından beri Beşiktaş’ta istenmeyen adam konumunda olan Alvaro Negredo, LASK Linz karşılaşmasında attığı golle takımının Avrupa macerasına devam etmesini sağlamıştı. Bir anda kıymete binen Negredo, Larin, Love ve Mustafa Pektemek gibi diğer forvetlerin formsuz olduğu bir dönemde teknik direktör Şenol Güneş için önemli bir oyuncu haline geldi. Moral olarak oldukça yüksek seviyede olan İspanyol forvetin, Erzurumspor’la bu akşam oynanacak karşılaşmada ilk 11’de oynayacağı öğrenildi.

Büyük ihtimalle kalıyor

Güneş’in, Larin’i yedek kulübesine çekeceği ve tecrübeli oyuncuyu bu sezon ilk kez 11’de sahaya süreceği bildirildi. Yüksek maliyeti sebebiyle gönderileceği konuşulan 32 yaşındaki forvet için Monaco’dan resmi teklif gelmediği vurgulandı. Tecrübeli oyuncunun şu anki şartlara bakıldığında takımda kalma olasılığının yüksek olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.