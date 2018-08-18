Ve El Clasico artık ABD’de!

İspanya 1. Ligi La Liga, medya şirketi Relevent Sports’la 15 yıllık bir anlaşma yaptı. İspanya’da her sezon en az bir maçın ABD’de oynanması konusunda el sıkışıldı. Tarihte ilk kez La Liga’daki bir karşılaşmanın ülke dışında gerçekleşecek olması büyük dikkat çekerken, olayın parasal boyutu hakkında bilgi paylaşılmadı.

Kanada’nın da bu organizasyon içinde yer alacağı bildirilirken La Liga’nın Başkanı Javier Tebas, “NBA ya da Amerikan Futbol Ligi nasıl ülke dışında oynanıyorsa, La Liga da bu deneyimi yaşayacak” diye konuştu. Alınan bilgiye göre Relevant, takvimdeki duruma göre Real Madrid- Barcelona arasındaki El Clasico mücadelesinin ABD’de oynatmak istiyor.