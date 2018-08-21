Vampyr için Türkçe yama çalışması tamamlandı

İşte bu gruplardan birisi, belki de en eskisi de Oyun Çeviri ekibi. Oyun Çeviri ekibi yaptıkları açıklama ile geçtiğimiz aylarda çıkan Vampyr'ı Türkçeye çevirdiklerini açıkladılar.

Vampyr'ın Türkçe yaması çıktı

Yine kalabalık bir ekip tarafından çevrilen Vampyr oyununda toplamda 267.817 kelime ve 24.659 satır olduğu açıklanmış. Çevirinin oyunun Steam versiyonuna uygun olarak hazırlanması da tabi ki sevindiren bir diğer detay. Vampyr için hazırlanan Türkçe çeviri sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ekibin Vampyr çevirisi ile ilgili verdikleri bilgiler ise şu şekilde;

-Türkçe yama, oyunun STEAM sürümüne uygun şekilde hazırlanmıştır.

- Oyun içinde kullanılan grafikler, kalıplar dışındaki metinler Türkçe'ye çevirilmiştir.

- Türkçe yamadan memnun kalmazsanız, kaldırarak orijinal sürüme geri dönebilirsiniz.

- Program, oyun klasörünü otomatik bulamazsa manuel olarak yükleyebilirsiniz.

- Kurulum tamamlandıktan sonra, oyun ayarlarından alt yazıları açmayı unutmayın.

- Kurulum sırasında orijinal dosyalarınız zarar görebilir.





- Dosyanın kullanımıyla ilgili oluşabilecek tüm zararlar kullanıcı sorumluluğundadır.