Brezilya'da transferin son günü olan 15 Ağustos'ta (dün), ülkesi takımlarından Santos'la anlaşma sağlayan Vagner Love, Beşiktaş'ın sözleşme feshine yanaşmaması nedeniyle takımda kaldı.

Hem golcü arayan Santos, hem de Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Vagner Love büyük hayal kırıklığı yaşarken, 34 yaşındaki futbolcu ve manejeri Eduardo Ferreira, Beşiktaş cephesine yüklendi.

Santos Başkanı Jose Carlos Peres'e gösterdiği çabalardan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum diyen Vagner Love, ''Beşiktaş'ın beklenmedik şekildeki tutumu sebebiyle, transferi gerçekleştiremedik'' ifadelerini kullandı.

Oyuncunun menajeri Eduardo Ferreira ise Beşiktaş Başkanı Fikret Orman hakkında daha ağır bir ifade kullanırken, ''Beşiktaş'ın başkanı büyük bir korkaklık yaptı. Her şey yolunda giderken, birden ortadan kayboldu'' diye konuştu.

Tolga Kaplan / fanatik.com.tr