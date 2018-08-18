Vagner Love kendi etti, kendi buldu!

Vagner Love, Brezilya basınına yaptığı açıklamada, "Santos'a transferim Beşiktaş'ın beklenmeyen davranışları yüzünden olmadı" derken, menajeri de "Transfer bitmişti ama Beşiktaş başkanı korkakça bir yaklaşımda bulundu ve ortadan kayboldu" ifadelerini kullanmıştı. Ancak gerçeklerin böyle olmadığı ortaya çıktı.

İşte siyah-beyazlı kulübün cephesinden yaşananlar:

Brezilya'da transferin bitimine 3 saat kala Love'ın menajeri Ferreira, Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Siyah-beyazlılar, oyuncuyu bonservissiz vermeyi maaş listesinden düşürülmesi şartıyla kabul etti. Ferreira ise 300 bini kendisine 300 bini de Love'a olmak üzere 600 bin Euro talep etti. Bunun üzerine Başkan Fikret Orman ve ekibi, "Oyuncu zaten 1.6 milyon alıyor. 600 bin Euro verip göndermektense 1 milyon Euro daha verir takımda tutarız" restini çekti. Görüşmeler sonucunda Beşiktaş şartlarını kabul ettirdi. Fakat Brezilya'da transfer dönemi sona erdiği için evrakları yetişmeyen Love, siyah-beyazlı takımda kaldı.

Kaynak: Sabah

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