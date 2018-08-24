Vagner Love, Göztepe dedi

Süper Lig’deki ilk iki haftasında umduğunu bulamayan Göztepe, forvet transferinde gaza bastı. İzmir ekibi, 34 yaşındaki Brezilyalı forvet Vagner Love'ı kiralamak için Beşiktaş’la pazarlıkta son aşamaya geldi.

Transfer gerçekleşirse kariyerinin en parlak dönemini CSKA Moskova’da geçiren, 14 kez Brezilya Milli Takımı formasını giyen Love’ın 2 milyon Euro olan yıllık ücretinin yarısını Göztepe, yarısını da Beşiktaş karşılayacak.

Süper Lig’de 2016-17 sezonunda Alanyaspor formasıyla attığı 23 golle gol kralı olan Love, geçen sezon devre arasında 3 milyon Euro bonservisle 2.5 yıllığına Beşiktaş’ın yolunu tutmuştu.

Olmazsa rota Aslan!

Vagner Love transferinin İzmir ekibinin yarın Fenerbahçe’yi ağırlayacağı maç sonrası sonuçlanması bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar, ilk tercihi olan Love’ı alamazsa listesindeki Galatasaray’ın 30 yaşındaki golcüsü Eren Derdiyok’u kadrosuna katmaya çalışacak.