Ünal Karaman’dan Pereira’ya uyarı

Karadeniz ekibinin en tecrübeli ve en istikrarlı ismi olan Joao Pereira’ya, teknik direktör Ünal Karaman’dan uyarı geldi.

Genç çalıştırıcının, agresif yapısı nedeniyle kart görme potansiyeli yüksek olan Portekizli sağ beke, “Çok hırslısın ancak hırsına hâkim ol. Sert müdahalelerden uzak dur, mücadele boyunca sakin kal. Mümkün olmadıkça hakemlerle de diyaloğa girme. Sana ihtiyacımız var” dediği kaydedildi.

Juraj Kucka kesik yedi

Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor maçlarındaki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Juraj Kucka’nın, bu akşam oynanacak Ankaragücü maçına da yedek kulübesinde başlayacağı kaydedildi. Slovak futbolcunun yerine orta sahanın ortasında Sosa’ya forma verecek olan Ünal Karaman, forvet arkasında ise Yusuf Yazıcı’yı oynatmayı planlıyor. Kucka’nın da maçın gidişatına göre ikinci yarıda oyuna dahil olması bekleniyor.