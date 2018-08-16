Ünal Karaman: Kazanma zamanı!

Trabzonspor, bu sezon kendi sahasında oynayacağı ilk maç olan Sivasspor mücadelesi için geri sayıma geçmiş durumda. Açılış haftasında İstanbul’da Başakşehir’e

2-0 kaybeden Bordo-Mavililer, ilk galibiyetini taraftarının huzurunda almakta kararlı. Bu durum, takımın antrenman temposuna ve futbolcuların performansına da yansıyor. Oyuncularının istekli tavrı ve ortaya koyduğu forma savaşı, teknik direktör Ünal Karaman’ı kelimenin tam anlamıyla mest ediyor.

"SONUNA KADAR SAVAŞIN"

Her fırsatta özellikle iç saha maçlarının değerine dikkat çeken Karadeniz temsilcisinin hocası, “İlk maçta eksiklerimizi gördük. Bunları en kısa zamanda gidermeliyiz. Evet, ligin başında her takımın kredisi var ama puan kaybını en aza indirgemeliyiz. Şehri havaya sokmak, camiamızın moralini yükseltmek için bu hafta alacağımız galibiyet çok kıymetli olur. Hepinizden daha fazla savaşmanızı, iyi futbolla kazanmanızı bekliyorum ve size güveniyorum” mesajlarını veriyor.

BAŞKAN İLE GÖRÜŞÜYOR

Trabzonspor’un hocası Karaman, takımdaki son durum hakkında Başkan Ahmet Ağaoğlu ile de sık sık görüşüyor, bilgiler aktarıyor. Ağaoğlu’nun kendisine ve ekibine verdiği destekten de çok memnun olduğunun altını çizen Bordo- Mavililer’in teknik direktörü Karaman’ın başkana, “En kısa zamanda ideal kadromuzu bulup istenen oyunu ortaya koyacağız. Toparlanma sürecinin çok uzun sürmeyeceğine dair size söz verebilirim” ifadelerini kullandığı öğrenildi.