Spor Toto Süper Lig’de sahasında Demir Grup Sivasspor’u 3-1 yenen Trabzonspor’un teknik direktörü Ünal Karaman, önümüzdeki müsabakalara çıktıklarında daha coşkulu, doğruları yapan bir Trabzonspor’un görüleceğini söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Taraftarlara teşekkür ediyorum. Mağlubiyetten sonra takımı ayakta tutmaya çalıştılar, sağ olsunlar." dedi.

Ağır bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden Karaman "Takım zihinsel, fiziksel manada ağır antrenmanlar yaptı. Sezon başında bazı zorluklar yaşayacağımızı biliyorduk. Bugün kazandık ama dört dörtlük değil, gidecek yolumuz var. Önümüzdeki müsabakalara çıktığımızda daha coşkulu, doğruları yapan Trabzonspor göreceksiniz." diye konuştu.

Kamp döneminde bazı oyuncuların zihinsel yorgunluk yaşadığını anlatarak, "Transferi gündeme alabilirsiniz. Bu konuda Sosa’yı başta sayabilirim. O kadar çok konuşulmuş, eleştirilmiş tamamen halı saha futbolcusu modunda değerlendirilmiş. Oyuncular gerçekten mükemmel çalıştılar, taviz vermeden çalıştılar. Sakatlıkların düzelmesi ve transferlerin gelmesi ile alternatifler fazlalaşacak. Bu da ilerleyen haftalara olumlu yansıyacaktır." ifadesini kullandı.