Umut Bozok tuttuğu takımı açıkladı!

Fransa doğumlu Türk futbolcu Umut Bozok, geçtiğimiz sezon Nimes formasıyla Ligue 2'de gol kralı olmuştu.

Takımının Ligue 1'e çıkmasında attığı gollerle büyük pay sahibi olan 21 yaşındaki santrfor, Fransız basınına verdiği bir röportajda çok çarpıcı bir itirafta bulundu.

Le Phoceen'e konuşan Bozok, "Sen de Olimpik Marsilya taraftalarından biri misin?" şeklindeki soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Galatasaray dışında herhangi bir kulübün taraftarı değilim. Ancak Marsilya, Lyon, Monaco ya da Paris Saint Germain gibi güzel futbol oynayan takımların hayranıyım."

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr



