2020 Tokyo Olimpiyatları kotası için puan veren Uluslararası Avrasya Açık Badminton Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da gerçekleştirilen turnuvada 37 ülkeden 280 sporcu madalya mücadelesi verdi.

Milli sporculardan Neslihan Yiğit’in altın madalya kazandığı tek kadınlar müsabakalarında Özge Bayrak ise gümüş madalya elde etti.

Çift kadınlarda mücadele eden Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin de bronz madalya kazandı.

Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, desteklerin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.