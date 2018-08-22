A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu’nda oynayacakları müsabakaları taraftarların desteğiyle kazanmaları gerektiğini belirtti.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) internet sitesine açıklamalarda bulunan Ufuk Sarıca, Karadağ ve Slovenya ile zorlu karşılaşmalar oynayacaklarını aktardı.

Grupta İspanya’nın ardından ikinci sırada yer aldıklarını anlatan Sarıca, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an belli bir avantaj elde etmiş durumdayız. Özellikle bizimle birlikte aynı gruptan yükselen rakiplere karşın ikili averajda avantajlıyız. Dünya Şampiyonası’na gitme yolunda önemli rakiplerimizden iki tanesi Karadağ ve Slovenya. Grubumuzu ilk 3 sırada bitiren takımlar Çin’e gitmeye hak kazanacak. Karadağ büyük bir çıkış içinde ve kendi gruplarında oynadıkları maçta Slovenya’yı dış sahada mağlup etmeyi başardı. Dünya Şampiyonası’na gitme yolundaki bence en önemli faktör öncelikle evimizde oynayacağımız maçları kazanmak. Sahamızda alacağımız galibiyetler çok önemli. İspanya ile hem Türkiye’de hem İspanya’da yapacağımız maçlar zorlu geçecek. Çünkü takvim olarak THY Avrupa Ligi’nde en zor dönemlerden birine denk geliyor ve bizi kadro oluştururken zorlayacak bir etken olarak gözüküyor. Bizim için Karadağ ve Slovenya’ya karşı deplasmanda alacağımız ekstra galibiyetler çok rahatlatır. Fakat tekrar söylüyorum, evimizde oynayacağımız maçlarda seyircimizin desteği ile rakiplerimizi mağlup etmemiz gerekiyor."

- "Hem gençleştirme hem de rollerde değişiklikler yapıyoruz"

Slovenya’nın Krasna Gora şehrinde gerçekleştirilen çalışmaların olumlu bir şekilde devam ettiğini belirten 46 yaşındaki başantrenör, yerel ligler ile Avrupa kupalarının yoğun bir takvimi olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Bu yoğun takvimin arasında bu pencerelerde Dünya Şampiyonası’nda bir üst tura geçmek için hak kazanmaya çalışıyorsunuz. Bu sisteme bünye olarak alıştık fakat farklı kadrolar ile sahada olmak devamlılığı sağlamayı zorluyor. Zaten bir değişim içindeyiz. Hem gençleştirme hem de rollerde değişiklikler yapıyoruz. Oyuncu havuzunda bazı sıkıntılarımız var ve bunlara ilave bir de elimizdeki oyunculardan kadromuzda yararlanamayınca sıkıntılı dönemler yaşadık. Sonuçta basketbol devamlılık işidir. Devamlı olarak ana 3-4 oyuncunuz değişince sıkıntılar oluyor ve takımları zor durumlara sokuyor."

Sırbistan’da düzenlenen 16 Yaş Altı Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan genç millilerin başarısını da değerlendiren Ufuk Sarıca, şu görüşleri paylaştı:

"Zaman oldukça tüm altyapı takımlarımızı takip etmeye özen gösteriyorum. Ben bu görevi alırken tabii ki A Milli Takım’ın esas sorumluluğumuz olduğunu bilerek geldim. Ama başta TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan olmak üzere Haluk Yıldırım ve Kerem Tunçeri ile birlikte altyapılara da oyuncu yetiştirebileceğimiz bir sistem kurmaya çalıştık. Altyapılara A Milli Takım kadar önem veriyoruz. Altyapılarda madalya kazanmak çok değerli fakat en önemlisi basketbolun doğasını o yaşlarda anlayabilen ve kendini geliştirmeye açık oyuncular yetiştirmek."

AA