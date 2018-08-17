UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en önemli ikinci organizasyonunun 3. ön eleme turunda tamamlanan 36 rövanş karşılaşmasının ardından play-off eşleşmeleri belirlendi.
Beşiktaş’ın Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşılaşacağı, maçların ise 23 ve 30 Ağustos’ta oynanacağı play-off turunda eşleşmeler şu şekilde:
Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Spartak Trnava (Slovakya)
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Astana (Kazakistan)
Rosenborg (Norveç) - Shkendija (Makedonya)
Dudelange (Lüksemburg) - Cluj (Romanya)
Suduva (Litvanya) - Celtic (İskoçya)
Sheriff (Moldova) - Karabağ (Azerbaycan)
Vidi (Macaristan) - Midtjylland (Danimarka)
Torpedo Kutaisi (Gürcistan) - Ludogorets (Bulgaristan)
Sigma (Çekya) - Sevilla (İspanya)
Sarpsborg (Norveç) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)
Gent (Belçika) - Bordeaux (Fransa)
Partizan (Sırbistan) - Beşiktaş
Rapid Wien (Avusturya) - FCSB (Romanya)
Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Basel (İsviçre)
Rangers (İskoçya) - Ufa (Rusya)
Atalanta (İtalya) - Kopenhag (Danimarka)
Zenit (Rusya) - Molde (Norveç)
Trencin (Slovakya) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)
Genk (Belçika) - Brondby (Danimarka)
Olympiakos (Yunanistan) - Burnley (İngiltere)
Zorya (Ukrayna) - Leipzig (Almanya)