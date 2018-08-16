Üç büyükler Euro ile devam ediyor

Financial Fair Play kuralları sebebiyle ligimizin üç büyük ekibi olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, bu transfer dönemini sessiz geçirmeye devam ediyor.

Son dönemlerdeki kur artışları yüzünden takımların borçları yüzde 50 artarken, bu durum yönetimlerin belini büküyor. Transfer harcamalarına ve gelir-gider dengesine dikkat edilmediği takdirde UEFA’dan gelebilecek cezalar takımları korkutuyor. Geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminde kadrolara dahil edilen ve maaşlarını Euro cinsinden alan futbolcuların alacağı ücretler yüzde 50 artış gösterdi. Üç büyüklerde sadece Galatasaray, Akhisarspor’dan kadrosuna kattığı Muğdat Çelik ile TL cinsinden anlaşma yapmıştı. Ülkede yaşanan ekonomik krize rağmen üç büyük takımın hocaları da maaşlarını Euro ile almaya devam ediyor.

Şenol Güneş

Beşiktaş yönetimi, siyah-beyazlı takımı arka arkaya 2 defa şampiyon yapan ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselme başarısı gösteren Teknik Direktör Şenol Güneş ile geçtiğimiz sezon yeni bir sözleşme imzalamış ve maaşını 2 milyon 500 bin Euro’ya çıkarmıştı. O dönemki kurla 11 milyon 300 bin TL kazanan başarılı teknik adam, günümüzün kur rakamlarına göre 13 milyon 900 bin Euro alıyor. Güneş, 3 sene önce ise Beşiktaş’a ilk imza attığında 1 milyon 500 bin Euro yani 6 milyon 900 bin TL kazanıyordu.

Phillip Cocu

Fenerbahçe’nin yeni başkanı Ali Koç, Aykut Kocaman ile yolları ayırarak takımın başına Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'yu getirdi. Sarı-lacivertli kulüpten 3 milyon Euro alacak olan Cocu'nun imza attığı tarih itibariyle TL cinsinden kazanacağı para 16 milyon 380 bin TL’ydi. Hollandalı antrenörün maaşı 2 ayda 3 milyon 300 bin TL artış göstererek 19 milyon 680 bin TL'ye yükseldi.

Fatih Terim

Igor Tudor’un görevine son verildikten sonra 22 Aralık 2017 tarihinde Galatasaray’a dönen Fatih Terim, ligin ikinci yarısı için her ay 1905 TL’lik ücretle anlaştı. Sarı-kırmızılılar, 2018-2019 sezonu için deneyimli antrenöre 3 milyon Euro ödeneceğini Kamuoyu Aydınla Platform’una (KAP) bildirmişti. Cimbom, deneyimli hocanın alacağı ücreti açıkladığı gün Fatih Terim bir sonraki sene için TL cinsinden maaşı 13 milyon 500 bin TL'ydi. Döviz artışı nedeniyle başarılı antrenörün sarı-kırmızılılardan alacağı ücret 6 milyon 180 bin TL artarak 19 milyon 680 bin TL oldu.

İHA







