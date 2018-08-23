Sırbistan’ın Cacak kentinde düzenlenen U19 Bayanlar Balkan Şampiyonası’nda mücadele eden U19 Bayan Milli Takımımız, B Grubu’ndaki üçüncü ve son maçında Arnavutluk ile karşı karşıya geldi.

Mladost Atenica Spor Salonu’nda oynanan mücadelede rakibini 25-9, 25-10 ve 25-5′lik setlerle 3-0 mağlup ederek Balkan Şampiyonası’nda 3’te 3 yaptı ve namağlup lider olarak yarı finale yükseldi.

19 Yaş Altı Bayan Milli Takımımız, Balkan Şampiyonası’ndaki yarı finalde ise; yarın (24 Ağustos 2018, Cuma), Türkiye saati ile 21.00’de A Grubu’nu 2. sırada tamamlayan Bulgaristan ile karşılaşacak.



