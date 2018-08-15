17 Yaş Altı Erkek Milli Futbol Takımı, Ukrayna’nın ev sahipliği yaptığı Viktor Bannikov Turnuvası B Grubu ilk maçında Letonya’yı 2-0 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Kiev’de 8 takımın katılımıyla düzenlenen turnuvada ilk maçını oynayan milli takım, 79. ve 80 2. dakikalarda Ali Akman’ın golleriyle sahadan galip ayrıldı.

Grupta oynanan diğer maçta İsrail ile Belarus 2-2 berabere kaldı.

Milli takım, turnuvadaki ikinci maçında yarın saat 18.00’de İsrail ile karşılaşacak.