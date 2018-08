Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası’nı bronz madalyayla tamamlayan U16 Yıldız Erkek Milli Takımımız İstanbul’a döndü.

Millilerimizi İstanbul Atatürk Havalimanı’nda Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Emin Balcı, sporcularımızın yakınları ve basın mensupları karşıladı.

Havalimanında açıklama yapan U16 Yıldız Erkek Milli Takım Koordinatörü Fikret Doğan şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarımızın boynuna bir madalya asabildik, bu bizim için çok önemliydi. Çok mutluyuz. Alt yapılar sabır ister. Sabırla, bu çocuklarımızın öncelikle bireysel anlamda yetişmelerini ardından da takım olarak yeni madalyalar almalarını sağlarsak ne mutlu bizlere. Böyle güzel, pırıl pırıl çocuklar yetiştirdikleri için anne ve babalarına çok teşekkür ediyorum. Kulüp antrenörlerine, milli takımda bu jenerasyonu beraber çalıştıran tüm antrenörlerimize, idari ve teknik ekibimize, Gökhan Hocam’a çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu dönem içerisinde alt yapılara A takımlar seviyesinde önem veren, bizlere ciddi vakit ayıran Sayın Başkanımız Hidayet Türkoğlu’na, TBF CEO’su Ömer Onan’a, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım’a, A Erkek Milli Takım Menajeri Kerem Tunçeri’ye ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Hüseyin Beşok’a da teşekkürlerimi iletiyorum. Herkesin payı var ama en büyük pay velilerimizin. Herkesin emeğine sağlık.”

Takımın antrenörü Gökhan Güney ise şöyle konuştu:

“Turnuvanın en zor grubundan birinci çıktık. İlk maçta yendiğimiz Hırvatistan’ın şampiyon olması da bunu kanıtlıyor. Grupta oynadığımız Yunanistan ve Almanya da iyi takımlardı. Böyle zor bir gruptan birinci çıkınca, kendi grubunun dördüncüsü Gürcistan ile eşleştik. Onlar bir nebze daha zayıf bir rakipti. Sonrasında Letonya geldi. Yarı finaldeki rakibimiz İspanya’yı 10 gün önce katıldığımız bir turnuvada yenmiştik. Bizim çocuklarımızın biraz fazla konsantre olduğu bir yarı final oynadık. En kötü günlerimizden bir tanesine denk geldi. Ama Allah’a çok şükür, sonraki gün üçüncülük maçında bunu atlattılar. Gayet konsantre bir biçimde çıkıp, biraz buruk da olsa oynadılar. Biz şampiyon olabiliriz diye düşünüyorduk. O atmosferi yakaladığımıza inanıyorduk. Ama üçüncülükle yetinmek zorunda kaldık. Tabii ki bu da bir başarıdır. En azından üçüncülük madalyası aldığımız için gayet mutluyuz.”

Takım Kaptanı Efe Sarıca ise şu açıklamayı yaptı:

“Güzel bir turnuva oldu. Bütün yaz bu turnuvanın hayalini kuruyorduk. Çok emek verdik. Belki kupaya kadar gidebilirdik ama belki de yarı finaldeki İspanya maçında konsantrasyon eksiğimiz vardı. Yine de İspanya maçı gibi bir maçı kaybettikten sonra Fransa maçına hazırlanmak kolay olmayabilirdi ama biz karşılaşmaya çok konsantre çıktık ve ülkemize madalyayı getirdik. Bu madalya sayesinde hayallerimiz daha da büyüyecek. Bir dahaki sefere kupayı almak için gideceğiz.”

Oyuncularımızdan David Mutaf ise şöyle konuştu:

“Turnuvaya çok iyi bir başlangıç yaptık. Yarı finale kadar çok iyi geldik. Rakiplerimizin bize dair beklentileri yüksek olmasa da biz kendimize her zaman inandık. Yarı finalde İspanya’ya kaybettik ama bence bu bir şansızlıktı. Sonrasında Fransa’yla zor bir maç oynadık. Yarı finali kaybettikten sonraki maçı kazanmak her zaman zordur ama biz bunu başardık. En azından madalya almış olmak hem şu an için hem de gelecek için çok önemli. Bu yüzden mutlu ve gururluyuz.”

Millilerimizin Avrupa üçüncülüğüne uzanan yolculuğu

Türkiye, 10-18 Ağustos 2018 tarihleri arasında Sırbistan’da düzenlenen şampiyonaya C Grubu’nda başladı. İlk maçında Hırvatistan’ı 75-70 mağlup eden Ay-yıldızlı ekibimiz, ikinci maçında Yunanistan’ı 79-74’lük skorla geçti. Türkiye, son maçında Almanya’ya yenilse de grubunu birinci bitirmeyi başardı.

İkinci turda Gürcistan’a 25 sayı, çeyrek finaldeyse Letonya’ya 39 sayı fark atan U16 Yıldız Erkek Milli Takımımız, yarı finalde İspanya’ya 67-57 mağlup oldu. Fransa ile girdiği bronz madalya mücadelesinden 82-59’luk farklı galibiyetle ayrılan Türkiye, Avrupa üçüncülüğüne uzandı. Avrupa şampiyonluğu ise finalde İspanya’yı yenen Hırvatistan’ın oldu.