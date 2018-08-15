U16 Milli Takımımız yarı finalede

Sırbistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Letonya ile karşılaşan Yıldız Erkek Milli Takımımız, rakibini 92-63’lük skorla mağlup etti.
Ay-yıldızlılarımız bu sonuçla yarı finale yükselme başarısı gösterdi.
Letonya karşısında SPC Vojvodina’da oynanan mücadelenin ilk yarısını da Ay-yıldızlılarımız 47-27 önde tamamladı.
Millilerimiz adına Sarper David Mutaf 21 sayı- 3 ribaunt- 2 asist, Tibet Deniz Görener 18 sayı- 4 ribaunt- 2 asist, Furkan Haltalı 14 sayı- 13 ribaunt- 3 asist ve Alperen Şengün de 12 sayı- 9 ribaunt- 2 asist oynadı.