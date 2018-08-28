Tzavellas'ın Galatasaray şanssızlığı

Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasının 49. dakikasında Sinan Gümüş'ün uzaktan şutunda Tzavellas'ın sırtına çarpan top ağlara giderken, bu futbolcu geçen yıl da Galatasaray maçında kendi kalesine gol atmıştı.

28 Ağustos 2018, Salı 01:11 Son Güncelleme: 28 Ağustos 2018, Salı 01:15
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Galatasaray, Alanyaspor karşısında 49. dakikada Sinan Gümüş'ün attığı şutla golü bulurken, bu pozisyonda top Tzavellas'ın sırtına çarparak kaleci Haydar'ı kontrpiyede bıraktı. Tzavellas, geçen yıl Alanya'da oynanan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı karşılaşmada da yine kendi kalesine gol atmıştı.

Sarı-kırmızılılar geçen yıl deplasmanda oynanan mücadeleyi son dakikalarda Sinan Gümüş'ün attığı golle 3-2 kazanmıştı. 

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