Tzavellas'ın Galatasaray şanssızlığı
Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasının 49. dakikasında Sinan Gümüş'ün uzaktan şutunda Tzavellas'ın sırtına çarpan top ağlara giderken, bu futbolcu geçen yıl da Galatasaray maçında kendi kalesine gol atmıştı.
Galatasaray, Alanyaspor karşısında 49. dakikada Sinan Gümüş'ün attığı şutla golü bulurken, bu pozisyonda top Tzavellas'ın sırtına çarparak kaleci Haydar'ı kontrpiyede bıraktı. Tzavellas, geçen yıl Alanya'da oynanan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı karşılaşmada da yine kendi kalesine gol atmıştı.
Sarı-kırmızılılar geçen yıl deplasmanda oynanan mücadeleyi son dakikalarda Sinan Gümüş'ün attığı golle 3-2 kazanmıştı.