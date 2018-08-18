Türkiye Motodrag Şampiyonası başladı

Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) 2018 yarış takviminde yer alan Türkiye Motodrag Şampiyonası’nın 1. ayak yarışı, serbest ve sıralama antrenmanlarıyla Konya’da başladı.

Saraçoğlu Spor Tesisleri Drag Pisti’ndeki organizasyona, Konya’nın yanı sıra Ankara, Mersin, Manisa, İstanbul ve Antalya’dan yarışmacılar katıldı.

Tribünleri dolduran sporseverler, antrenman ve ısınma turlarının ardından, 402 metre uzunluğundaki pistte yapılan yarışları heyecanla izledi.

TMF Yönetim Kurulu Üyesi Okan Alp, Saraçoğlu Spor Tesisleri’nde gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışlara 50’ye yakın sporcunun katıldığını söyledi.

Hava sıcaklığının yarışlar için çok uygun olduğunu ifade eden Alp, "Burada güzel bir atmosfer var. Bayrama güzel bir organizasyonla girmeyi planlıyoruz." dedi.

Organizasyonun ikinci gününde sporcular Süper Street, Pro Street, Street 2, Street 600 cc, Street 750 cc, Standart 1000-1300 cc, Standart 600-750 cc, Pro300 sınıflarında yarışacak.

AA