İspanya’da 22-30 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Rusya’yı 73-59 yendi.

Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelenin 6. dakikası 11-11’lik eşitlikle geçildi. Çeyreğin ikinci bölümünde savunmada etkinliğini artıran Türkiye, üst üste top kayıpları yapan Rusya önünde ilk periyodu 18-15 üstün bitirdi.

Olcay Çakır Turgut’un boyalı alanda arka arkaya bulduğu basketlerle ikinci çeyreğe başlayan Türkiye, Rusya karşısında 14. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 27-17. Takım savunmasında etkili olan ay-yıldızlılar, orta mesafe atışlardan isabet bulamayan Rusya karşısında farkı açmaya devam etti ve soyunma odasına 39-26 önde girdi.

İkinci yarıya tempolu başlayan Rusya, üç sayı çizgisinin gerisinden Beglova ve Shilova’yla bulduğu basketlerle 25. dakikada farkı 2 sayıya kadar indirdi: 43-41. Savunmada sertliği artırarak toparlanan milliler, 27. dakikada Holingsvorth’un serbest atışlarıyla farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 50-40. Ay-yıldızlılar, üçüncü periyodu da 55-47 önde tamamladı.

Son çeyreğe Esra Ural Topuz’un pota altındaki etkili oyunuyla giren Türkiye, 35. dakikayı 61-51 önde geçti. Son bölümde Tilbe Şenyürek ile boyalı alandan, Olcay Çakır Turgut ile de dış atışlardan sayılar üreten ay-yıldızlılar, Rusya’yı 73-59 mağlup etti.

Hazırlık maçı - Türkiye: 73 - Rusya: 59

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Serhat Büker

Türkiye: Işıl Alben 4, Ayşe Cora 2, Tilbe Şenyürek 10, Bahar Çağlar 8, Holingsvorth 6, Tuğçe Canıtez 2, Cansu Köksal 7, Olcay Çakır Turgut 12, Esra Ural Topuz 7, Merve Aydın 7, Melike Bakırcıoğlu 5, İlayda Güner, Elif Emirtekin 2, Pelin Derya Bilgiç 1

Rusya: Beglova 8, Beliakova 2, Shilova 8, Musina 14, Maiga 12, Fedorenkova, Levchenko 2, Razheva 2, Vieru 5, Leshkovtseva 6, Shabanova

1. Periyot: 18-15

Devre: 39-26

3. Periyot: 55-47