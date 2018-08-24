Türkiye: 37 - Çekya: 48

Türkiye 16 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’ndaki yarı final maçında Çekya’ya 48-37 yenildi.

Litvanya’nın Kaunas kentinde oynanan maça istediği gibi başlayamayan milliler, skor üretmekte zorlandı ve ilk çeyreği 11-6 geride kapattı. İkinci çeyrekte iki takım da karşılıklı sayılar üretirken ay-yıldızlılar devre arasına 27-21 geride girdi.

Müsabakanın ikinci yarısına daha agresif başlayan Çekya karşısında sadece 2 sayı üretebilen milliler, üçüncü çeyreği 41-23 geride tamamladı. Karşılaşmanın son çeyreği büyük mücadeleye sahne olurken Türkiye parkeden 48-37’lik skor ile mağlup ayrıldı.

Ay-yıldızlı takımın turnuvadaki en etkili isimlerinden Melek Uzunoğlu ikinci dakika dolmadan sakatlandı ve maçın geri kalanında forma giyemedi.

16 Yaş Altı Kız Milli Takımı, üçüncülük maçında, yarın İtalya-İspanya eşleşmesinin mağlubuyla karşı karşıya gelecek. Milliler, bu maçı kazanırsa, bu yaş grubunda kızlarda Türkiye’ye ilk kez madalya getirmiş olacak.