Tuğçe Canıtez: Emeklerimizin karşılığını en iyi şekilde alacağız

A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Tuğçe Canıtez, 22-30 Eylül’de İspanya’da düzenlenecek FIBA Dünya Kupası’na hazır şekilde gideceklerini bildirdi.

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde açıklamaları yer alan milli basketbolculardan Tuğçe Canıtez, Slovenya’nın Kranjska Gora şehrinde gerçekleştirilen kampta çok iyi çalıştıklarını ve emeklerinin karşılığını almak istediklerini belirtti.

Dünya Kupası’nda hedeflerine ulaşabilmek için yoğun bir kamp süreci geçirdiklerini aktaran Tuğçe, "Kamp dönemine iyi bir şekilde başladık. Slovenya’da bizim için yoğun ve güzel bir kamp dönemi oluyor. Çok çalışıyoruz ve çok da yoruluyoruz ama inşallah bu emeklerimizin karşılığını İspanya’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda en iyi şekilde alacağız." ifadelerini kullandı.

Turnuvada karşılaşacakları Avustralya, Arjantin ve Nijerya takımlarıyla ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan 27 yaşındaki forvet, şu görüşleri paylaştı:

"Grubumuzda oynayacağımız Avustralya karşılaşması bizim için en zorlu maç olacak. Nijerya ve Arjantin ile de turnuva öncesi hazırlık maçlarında karşılaşacağız. O rakiplerimizi de bu sayede tanımış olacağız. Grubumuzda Avustralya ile oynayacağımız karşılaşmayı kazandıktan sonra yolumuzun açık olduğunu düşünüyorum."

AA