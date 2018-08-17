Galatasaray'da geçen sezonun gol kralı Bafetimbi Gomis krizi yaşanmaya devam ediyor. Bu seneki ücretinde zam isteyen Fransız futbolcuyla anlaşamayan sarı kırmızılılar, çözüm yolu ararken, Fatih Terim de tepkisini Gomis'i oynatmayarak gösteriyor.

Konuyla ilgili yorumlar devam ederken, bir yorum da Cim Bom'un eski yıldızlarından Tugay Kerimoğlu'ndan geldi.

İşte Kerimoğlu'nun Gomis ile ilgili çarpıcı sözleri:

Geçtiğimiz sezon başarılı performans karşısında şampiyonluğun pay sahiplerinden bir tanesi. Tek kişi demiyorum, bir tanesi. Diğer takım arkadaşlarını da göz önünde bulundururak konuşuyorum. Yaşamış olduğu sıkıntıları, ya da istemiş olduğu alternatif anlamında ekonomik yönden bazı istekleri olabilir futbolcuların. Burası Türkiye ve buradaki kulüplerin ekonomik sıkıntıları olduğu için burada sizin de bir şekilde taşın altına elinizi sokmanız lazım. İngiltere değil burası. İngiltere'de yapabilirsiniz, bu vardır. İstenebilirsiniz, talep görebilirsiniz. Bunlar İngiltere'de istenir ve yönetimle beraber menajeriniz bunları görüşerek halleder.

"KİMSE GALATASARAY RUHUNU ANLATMAMIŞ!"

Şimdi böyle bir ortamda sizin başınızdaki teknik direktör bazı şeylerin savaşını verirken, halen transferlerle uğraşırken, ekonomik yönden de eğer bunun içerisine çekiyorsanız birazcık Galatasaray ruhunu iyi bilmeniz lazım. Galatasaray ruhunu herhalde birileri anlatmamış olacak ki Gomis'e, buranın İngiltere olduğunu herhalde o mantalitede çözmeye çalışıyor.

Bakın ben Galatasaray'a tam 14 sene hizmet ettim. Ve tesislerden içeri girdiğinizde şu yazar. Buraya sizi getiren yeteneğiniz değildir, karakterinizdir. Bazı şeyler karakterle ölçülür bizim ülkemizde. Ekonomik yönleri tabii ki olacaktır, haklarıdır bu tabii ki ama sizin de bir şekilde yardımcı olmanız lazım. O ruhu iyi taşımanız lazım.

Evet hizmet ettin, hepimiz saygı duyduk. Hepimiz bunları ödülü olarak sana övgü dolu sözler söyledik ama bugüne gelindiğinde size bunlar açıklanıyorsa, duruşunu değiştirmeniz lazım, yardımcı olmanız lazım.

TÜRK FUTBOLUNA ZARAR VERİYOR

Galatasaray camiasına bakıyorsunuz, herkes iyi niyetli. Birileri bir yerden çomak sokuyor başarısız olsun diye, birileri bir yerden başarılı olsunlar diye uğraşıyor. Sonuçta kime zararı oluyor, Türk futboluna oluyor.

Bir sorunları varsa çözerler, Fatih Terim'in olduğu yerde sorunlar çözülür bir sıkıntı olmaz. Ama mühim olan, oyuncu da ona göre davranmalıdır Galatasaray camiasında. O ruhu iyi bilmeniz lazım.

GOMİS'E TEKLİF GELDİ DE GALATASARAY SATMADI MI?

Eğer onu taşıyamıyorsanız, zaten teklifiniz varsa, bu zamana kadar Gomis'e teklif geldi de Galatasaray satmadı mı? Keşke gelseydi de Gomis de başka bir ülkede istediği paraları kazanabilirdi. Yapmış olduğunuz bir kontrat var. Bu kontratın karşılığında size verilen bir değer var. İlk seneki aldığınızla belki bu seneki biraz farklı olabilir. Bunları bile bile siz zaten kendi menajerinizle halletmediniz mi? Hallettiniz. Biliyorsunuz bunları da... Bir şeyleri çok uç noktalara götürüyor bazı şeyleri.

TERİM BİR FORVET İSTER

Oraya yüzde yüz bir santrfor alınır. Hoca ister o konuda... Şampiyonlar Ligi de olacak. Hocanın elinin güçlendirilmesi adına bazı şeylerin yönetim tarafından yapılması gerekiyor ki hocanın planlamasını çok iyi bilen birisi olarak hoca ister, en iyisini ister, ama ondan en fazla verimi alacak olan kişi de teknik direktördür. O yüzden istedikleri de zaten ortada hocanın.