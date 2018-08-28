Galatasaray-Alanyaspor karşılaşması öncesinde futbolcular seremonide beklerken, İstiklal Marşı anonsu geçildi ancak stat hoparlöründe Ölüm Marşı müziği başladı.

Tribünler İstiklal Marşı'nın başlamasını beklerken, teknik bir problem nedeniyle marş başlamadı.

Bunun üzerine Galatasaray taraftarı hep birlikte İstiklal Marşımızı okumaya başladı ve ardından karşılaşmanın başlama vuruşuna geçildi.