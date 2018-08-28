TT Stadyumu'nda İstiklal Marşı'nı taraftar başlattı

Galatasaray ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşma öncesinde stat hoparlöründe teknik bir arıza sonucu İstiklal Marşı çalınamadı. Galatasaray taraftarı, hoparlörü beklemedi ve hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı söyledi.

28 Ağustos 2018, Salı 01:25
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Galatasaray-Alanyaspor karşılaşması öncesinde futbolcular seremonide beklerken, İstiklal Marşı anonsu geçildi ancak stat hoparlöründe Ölüm Marşı müziği başladı.

Tribünler İstiklal Marşı'nın başlamasını beklerken, teknik bir problem nedeniyle marş başlamadı.

Bunun üzerine Galatasaray taraftarı hep birlikte İstiklal Marşımızı okumaya başladı ve ardından karşılaşmanın başlama vuruşuna geçildi. 

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