TSK ile özel sporcular el ele

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ve Genelkurmay Başkanlığı, ortaklaşa yaptıkları projeyle 45 saniyelik kamu spotu hazırladı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, RTÜK tarafından da onaylanan kamu spotu, www.rtuk.gov.tr internet adresinde yer alan spot filmler bölümüne eklendi.

Mental yetersiz, otistik ve down sendromlu çocukların normal hayata adapte olmaları ve gelişmelerinde sporun en önemli unsur olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Sporda başarılı olan ve bayrağımızı dalgalandırma onurunu yaşayan şampiyon olmuş özel çocuklarımızla, diğer özel çocuklarımıza örnek olup, teşvik etmek için, onurumuz, gururumuz olan ordumuz ve Mehmetçiğimiz ile bir araya gelerek, ülkemizde ilk olarak yaptığımız bu kamu spotuyla, çok güzel bir mesaj verdiğimizi düşünmekteyiz." ifadeleri kullanıldı.

30 Ağustos 2018 tarihinden itibaren yayınlanacak

Özel çocukları ve ailelerini onurlandıracak bu tablonun herkes tarafından bilinmesi ve görülmesinin en büyük gayretleri olduğunun vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu kamu spotunun yayınlanması, hem milyonlarca engelli ailesine, hem de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına büyük bir moral olacaktır. Kamu spotunun, 30 Ağustos 2018 tarihinden itibaren yayınlanarak, Genelkurmay Başkanlığı ile beraber Zafer Bayramımızın kutlanması düşünülmüştür. Bu gerekçeden dolayı, kamu spotunun 30 Ağustos 2018 tarihinden itibaren yayınlanmasını rica ediyoruz."

Açıklamada, kamu spotunun yayınlanmasının zihinsel engelli özel bireyler için büyük motivasyon olacağının altı çizildi.